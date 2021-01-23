5 أندية في الدوري المصري.. من بريق التوهج إلى السقوط في القاع

السبت 23/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
علاء خليف
ليس صعبًا النجاح والوصول إلى القمة، ولكن الأصعب التحديات والحفاظ على هذا النجاح، وذلك ما فشل فيه 5 أندية بالدوري المصري الممتاز، توهجت وحققت نتائج رائعة بالموسم الماضي وكانت ضمن المنافسين على مراكز الصدارة بالمسابقة المحلية، قبل أن تسقط في الهاوية هذا الموسم وتتراجع نتائجها وأدائها بشكل كبير وباتت تحتل مراكز متأخرة بجدول الترتيب بعد 8 جولات من عمر المسابقة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 5 أندية تراجعت نتائجها واختفى بريقها في الدوري المصري هذا الموسم:-
 
- بيراميدز:

بعدما كان منافسًا قويًا للأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري بالموسم الماضي 2019 – 2020، وأنهى المسابقة بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة وبفارق 3 نقاط خلف الزمالك "وصيف" البطولة، تراجعت نتائجه وأدائه بشكل ملحوظ هذا الموسم رغم التدعيمات القوية للفريق، حيث حقق 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة وحيدة ويحتل المركز الخامس بالمسابقة المحلية برصيد 13 نقطة.

- المقاولون العرب:

حقق المقاولون العرب نتائج مذهلة تحت قيادة مدربه عماد النحاس بالموسم الماضي ونال إشادة الجميع، أنهى المسابقة بالمربع الذهبي خلف الأهلي والزمالك وبيراميدز، وعاد للمشاركة بالبطولات الإفريقية بعد غياب سنوات طويلة، لكنه دخل النفق المظلم بالموسم الحالي وحقق انتصارين و5 هزائم وتعادل وحيد ويحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط.

- سموحة:

بعد حالة من التوهج الفني عاشها فريق سموحة في الموسم الماضي وإنهائه المسابقة المحلية بالمركز الخامس برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الدخول للمربع الذهبي، اختفى بريقه هذا الموسم وحقق نتائج متذبذبة بالمسابقة المحلية أبعدته عن مراكز الصدارة، حيث حقق انتصارًا وحيدًا وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة ويحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

- الإنتاج الحربي:

بعد عدة مواسم حافظ فيها الإنتاج الحربي على مكانه في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري وكان ندًا قويًا وخصمًا عنيدًا لكبار الدوري الممتاز، يعانى الفريق العسكري من سوء النتائج هذا الموسم ويتذيل ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط ورحل عنه مختار مختار بعد سنوات طويلة قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتولى حمادة صدقى القيادة الفنية بدلًا منه.

- إنبي:

فرض إنبي نفسه على الساحة الكروية في مصر منذ تأهله للدوري الممتاز موسم 2002 – 2003، ولم يهبط للقسم الثاني مرة أخرى وكان منافسًا قويًا مع كبار الدوري الأهلي والزمالك والإسماعيلي، واستطاع الموسم الماضي انهاء المسابقة بالمركز السادس برصيد 48 نقطة، لكنه يواجه سوء توفيق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وهزيمتين وتعادل.

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