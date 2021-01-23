فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية

السبت 23/يناير/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فحص حوالي 18 الف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.


وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

واوضح ان المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالةالجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

كما اشار الي انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

ودعى مكي جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين واوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.


فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية
فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية
فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية
فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية
فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية
فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية بالدقهلية

أخبار تهمك

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

5 أندية في الدوري المصري.. من بريق التوهج إلى السقوط في القاع

منذ 38 دقيقة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ أقل من ساعة

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعتين و 45 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد حسن يهاجم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

منذ ساعة

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ نصف ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:45 م

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

09:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

5 أندية في الدوري المصري.. من بريق التوهج إلى السقوط في القاع

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»