الإعدام شنقا لشاب قتل زوجة خاله وبناتها بالشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة "شاب" بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجة خاله وبناتها بعدما أشعل فيهم النيران بسبب خلافات الميراث بمركز بلبيس وذلك بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.



كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بنشوب حريق بمنزل مواطن يدعى " محمد. ش. ا" 32 عاما مقيم بحي منشية أبو حجازي بمدينة بلبيس ما أسفر عن وفاة امراة "عبير ا م " 27 عاما ربة منزل وطفلتيها " حنين" 5 سنوات و"حور" 7 سنوات.



انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجرا التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفية وابنتيها تقيمان برفقة الزوج بالمنزل المبنى من الطوب الأحمر ومعروش بسقف خشبي وأن الأهالي شاهدوا أحد الأشخاص يحمل مادة قابلة للاشتعال وقام بإلقائها على المنزل وأشعل النيران وكان الضحايا الثلاثة بداخل المنزل ما أدى لوفاتهم إثر إصابتهم بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.



وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى " سيد. غ" 22 سنة عامل، حيث تربص المتهم بالضحايا وهم زوجة خاله وطفلتيها أثناء نومهم في المنزل وذلك بعد خروج خاله للعمل حيث سكب البنزين على المنزل وأحرق المجني عليهم وهم نائمين. وتبين وجود خلافات بين المتهم وخاله بسبب الميراث ما دفعه لاتركاب جريمته.



تمكنت الشرطة من ضبط المتهم واعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة موضحا أنه تمكن من الدخول إلى المنزل بسهولة بسبب من خلال فتحة في السقف وسكب البنزين وأشعل النيران وأغلق باب الغرفة على المجني عليهم لمنعهم من الخروج.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قررت في وقت سابق بإحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه وصدق المفتي على حكم الإعدام. وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.