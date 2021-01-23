الإعدام شنقا لشاب قتل زوجة خاله وبناتها بالشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
سمر السيد


عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة "شاب" بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجة خاله وبناتها بعدما أشعل فيهم النيران بسبب خلافات الميراث بمركز بلبيس وذلك بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بنشوب حريق بمنزل مواطن يدعى " محمد. ش. ا" 32 عاما مقيم بحي منشية أبو حجازي بمدينة بلبيس ما أسفر عن وفاة امراة "عبير ا م " 27 عاما ربة منزل وطفلتيها " حنين" 5 سنوات و"حور" 7 سنوات.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجرا التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفية وابنتيها تقيمان برفقة الزوج بالمنزل المبنى من الطوب الأحمر ومعروش بسقف خشبي وأن الأهالي شاهدوا أحد الأشخاص يحمل مادة قابلة للاشتعال وقام بإلقائها على المنزل وأشعل النيران وكان الضحايا الثلاثة بداخل المنزل ما أدى لوفاتهم إثر إصابتهم بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى " سيد. غ" 22 سنة عامل، حيث تربص المتهم بالضحايا وهم زوجة خاله وطفلتيها أثناء نومهم في المنزل وذلك بعد خروج خاله للعمل حيث سكب البنزين على المنزل وأحرق المجني عليهم وهم نائمين. وتبين وجود خلافات بين المتهم وخاله بسبب الميراث ما دفعه لاتركاب جريمته.

تمكنت الشرطة من ضبط المتهم واعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة موضحا أنه تمكن من الدخول إلى المنزل بسهولة بسبب من خلال فتحة في السقف وسكب البنزين وأشعل النيران وأغلق باب الغرفة على المجني عليهم لمنعهم من الخروج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قررت في وقت سابق بإحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه وصدق المفتي على حكم الإعدام. وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

أخبار تهمك

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد حسن يهاجم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

منذ أقل من ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 19 ساعة

5 أندية في الدوري المصري.. من بريق التوهج إلى السقوط في القاع

منذ 33 دقيقة

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:45 م

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

09:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

5 أندية في الدوري المصري.. من بريق التوهج إلى السقوط في القاع

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»