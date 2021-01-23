استمرار حبس المتهم بقتل تاجر دواجن بالهرم

السبت 23/يناير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة، جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل تاجر دواجن، ١٥ يوم عل ذمة التحقيقات.

اصطحبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، المتهم "عبده.ح"، بقتل تاجر دواجن وتقطيع جثته بالساطور، لمسرح الجريمة لاجراء المعاينة التصويرية وتمثيل المتهم لطريقة ارتكاب الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في  مقتل تاجر دواجن ويدعى "مصطفى.ع"  على يد  صاحب محل بمنطقة الهرم، حيث اعترف المتهم ويدعى "عبده" أنه كان يمر بضائقة مالية في الفترة الأخيرة وكان يحتاج إلى الفلوس، فعندما طالب المجني عليه بتسديد النقود عجز عن ذلك

واضاف المتهم في اعترافاته، أنه استدرج المجني عليه لأحد الشقق وقام بالتخلص منه بخنقه ب "كوفية" وقام بتقطيع جثته لنصفين بالساطور للتخلص منها.

وأفادت التحقيقات،  أن وراء ارتكاب الواقعة، صاحب محل لبيع الدواجن، وذلك لمطالبة المجني عليه بسداد مبلغ مالي يصل ل ٣٦٠٠ جنيه دين عليه.

وافادت التحقيقات، أنه قبل الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين تاجر الدواجن وصاحب المحل اثر تسديد المبلغ المالي، مما دفع المتهم لاستدراجه لمنزله للتخلص منه، وقام بتقطيع جثته بآلة حادة ب "الساطور" وإلقاء جثته في القمامة لابعاد الشبهة الجنائية عنه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة
جنائية، في اختفائه، وتبين أن  صاحب محل دواجن، وراء الواقعة بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ ٣٦٠٠ جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.

بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته، اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ ٣٦٠٠ جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.

وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة

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