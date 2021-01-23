وفاة شقيق الفنانة الاستعراضية هندية

السبت 23/يناير/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


أوضحت الفنانة الاستعراضية هندية عن وفاة شقيقها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت الفنانة الاستعراضية هندية منشورًا قالت فيه:"أخويا في ذمة الله، اسألكم الدعاء فضلاً وليس أمراً"، وسيقتصر العزاء على الأسرة فقط، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الفنانة الاستعراضية هندية هي هند عبده الصباحي، ولدت في شبرا، وبدأت مسيرتها الفنية بالعمل فى شارع محمد علي، وشاركت في العديد من المسلسلات منها"الهجرة الى المجهول"، بالإضافة إلى مشاركتها في مسرحيات"المليم ياربعة"و"ياحبك يامجرم" و"حمرى جمرى"، وعملت بالعديد من الأفلام مثل "اللعب مع الكبار"، "حنفي الأبهة"،و"درب الرهبة"، وغيرهما.


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