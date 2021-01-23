أحمد حسن يهاجم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

السبت 23/يناير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
أعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، عن استغرابه الشديد بسبب تدخل ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، في اختيار صفقات نادي بيراميدز.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ممدوح عيد مدير تنفيذي فلماذا يختار الصفقات وبناءًا على أيه يختار الصفقات الجديدة".


وتابع: "من المسئول عن صفقات نادي بيراميدز، هل هو مدير فني ولا مين بالضبط، ولكن المسئول عن اختيارات تلك الصفقات مش فاهم اختياراته ولا هو عاوز أيه".
 

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