تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

السبت 23/يناير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تعرض نادي ليفربول لهزيمة على أرضه أمام نظيره نادي بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي توتنهام هوتسبير يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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