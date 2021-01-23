محمد رجب ينشر صورة له من أمام المسجد النبوي الشريف

السبت 23/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمد رجب على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رجب عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من أمام المسجد النبوي الشريف وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يذكر أن أحدث أعمال محمد رجب مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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