السيسي: "مش هتلاقوا عربة أو جرار قديم بخطوط السكة الحديد في نهاية 2021"
السبت 23/يناير/2021 - 12:30 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع السكة الحديد في مصر كان يواجه مشكلة مثله مثل قطاعات أخرى، ولكن الدولة لم تتركه، حيث جار رفع كفاءة لخطوط السكك الحديدة، والمعدات، والعربات، والجرارات.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أنه كان من المقرر ألا تكون هناك عربة أو جرار قديم على خطوط السكك الحديدية، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا تقرر أن يتم التأجيل إلى نهاية 2021، معلقا: "مش هتلاقوا عربة او جرار على خطوط السكة الحديد في نهاية 2021.. وحاسبونا".
ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.
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