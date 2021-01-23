فى عيد ميلادها.. تعرف على كواليس مشهد عايدة رياض مع الزعيم فى "اللعب مع الكبار"

السبت 23/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




تحتفل اليوم النجمة عايدة رياض بعيد ميلادها ال 67، حيث إنها من مواليد شهر يناير، وتعد عايدة رياض واحدة من النجمات التى قدمت الكثير من الأدوار المميزة والمتألقة خلال مشوارها الفني.



وعن كواليس مشهدها الشهير مع الزعيم عادل إمام في فيلم "اللعب مع الكبار" إنتاج عام 1991، عندما كانا يتبادلان الضرب في أحد المطاعم بعد تهربه من الزواج منها، قالت عايدة رياض فى إحدى اللقاءات الصحفية"المشهد ده تاريخي، أنا اضربت بجد،عملنا بروفة وقولتله بص يا أستاذ عادل براحة عليا، وهو قالي إنتي رياضية. على أساس إني كنت في فرقة قومية وفنانة استعراضية، وقولتله هنعمل تحدي ضد بعض".



وتابعت"المشهد كان وان شوت، لحد ما اترميت عالترابيزة وكان مرعوب مني، وقولتله ضربتي ليك دي حاجة بسيطة، وهو قال لي اهدي إنتي رياضية وفي فرقة قومية، كنت بقاوم معاه لو كنت سبته كان زماني متقطعة منه".


يذكر أن عايدة رياض بدأت مسيرتها الفنية وهى فى الـ 14 عاما من عمرها، بفرقة الفنون الشعبية كراقصة بها، قبل أن تبدأ حياتها مع الشهرة تتخد مساراً أوسع منتصف السبعينات، بأعمال مثل زائر الفجر، وعودة الابن الضال".

كما قدمت للتليفزيون مسلسلات «بريق السحاب، وحارة المحروسة، المال والبنون، مارد الجبل، لعبة الحب الانتقام، ليالي الحلمية»، وفي رصيدها أكثر من 200 عمل.

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