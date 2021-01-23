البورصة تربح 15.5 مليار جنيه في أسبوع .. وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة المستثمرين الأجانب نحو الشراء وارتفع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بحوالي 2.28%، ما يعادل 15.5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه .





وذكرالتقرير الا سبوعي للبلورصة المصرية أت مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة ، وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.







