البورصة تربح 15.5 مليار جنيه في أسبوع .. وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

السبت 23/يناير/2021 - 12:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة المستثمرين الأجانب نحو الشراء وارتفع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بحوالي 2.28%، ما يعادل 15.5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه .

وذكرالتقرير الاسبوعي للبلورصة المصرية أت مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة ، وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.


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