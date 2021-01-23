لقاء الخميسي تروج لحفلها المُقبل بساقية الصاوي

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روجت الفنانة لقاء الخميسي لحفلها الجديد المقرر إقامته خلال الأيام المُقبلة في قاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت لقاء الخميسي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت عليه قائلة :"في انتظاركم في "ساقية الصاوي " الخميس ١١/٢/٢٠٢١".



والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنى، مصطفى أبو سريع، أحمد السقا، وكوكبة مميزة من النجوم.