فى عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن الفنانة عايدة رياض

السبت 23/يناير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



تحتفل اليوم النجمة عايدة رياض بعيد ميلادها ال 67، حيث إنها من مواليد شهر يناير، وتعد عايدة رياض واحدة من النجمات التى قدمت الكثير من الأدوار المميزة والمتألقة خلال مشوارها الفني.




وقالت عايدة رياض فى إحدي التصريحات الصحفية "أنا مسيحية، ولا أعلم ما يحدث في هذه الفترة، في قول هذا مسيحي أو مسلم، نحن من قديم الزمن واحد، لا فرق بين مسلم ولا مسيحي"

وتابعت عايدة"أنا حريصة جدا على الاحتفال بأعياد المسلمين والمولد النبوي أيضا".



يذكر أن الفنانة عايدة رياض، هي شقيقة زوجة الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، وخالة الإعلامي كريم حسن شحاتة.


كما أنها بدأت مسيرتها الفنية وهى فى الـ 14 عاما من عمرها، بفرقة الفنون الشعبية كراقصة بها، قبل أن تبدأ حياتها مع الشهرة تتخد مساراً أوسع منتصف السبعينات، بأعمال مثل زائر الفجر، وعودة الابن الضال".

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