قبل مباراة أسوان.. علاء عبد العال "فاشل بامتياز" أمام الزمالك (أرقام)

يتجدد الصدام بين علاء عبد العال مدرب أسوان، وفريق الزمالك، في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





علاء عبد العال تولى القيادة الفنية لفريق أسوان قبل أيام قليلة، خلفًا للمدرب سامي الشيشيني والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وتعادل المدرب الجديد في مباراته الأولى مع "ممثل الصعيد" 1-1 أمام فريق غزل المحلة بالجولة الثامنة من الدوري.





ويسعي "عبد العال" لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك في مباراة اليوم، من أجل تحسين مركز أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة المحلية برصيد 7 نقاط.





ماذا قدم علاء عبد العال ضد الزمالك قبل مباراة الليلة؟





وسبق وتقابل علاء عبد العال مع الزمالك في 16 مواجهة سابقة (12 مباراة مع الداخلية – مباراتين مع إنبي- 1 مباراة مع الشرطة – 1 مباراة مع الشرقية)، خسر 14 مباراة، وتعادل في مباراتين، ولم يحقق أي انتصار على الفريق الأبيض.





سجل لاعبو الأندية التي دربها "عبد العال" 9 أهداف فقط، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.





لم تعرف مواجهات علاء عبد العال ضد الزمالك التعادل الإيجابي إطلاقا، حيث انتهت مباراتين بينهما بالتعادل السلبي.





أكبر هزيمة تلقاها "عبد العال" أمام الزمالك، كان بنتيجة 3-0 في موسم 2017 – 2018 وكان مدربًا للداخلية، كما تعرض للهزيمة بنتيجة 4 – 3 في موسم 2016 – 2017 مع الفريق العسكري أيضًا.



