محافظة الجيزة: قطع جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة ثلاثة أيام

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تعلن محافظة الجيزة، عن أجراء قطع جزئى لشارع البحر الاعظم امام عمارات البراميلجى بالاتجاه القادم من ميدان المنيب الى ميدان الجيزة لمدة 3 ايام، بدءآ من يوم الجمعة الموافق 22/1/2021 وتنتهي يوم الاحد الموافق 24/1/2021 على أن تكون الاعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط أنحدار الصرف الصحى بمطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الاعظم فى المنطقة.



وتنوه المحافظه أنه قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الاعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .



ومن جانبة وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، الشركة المنفذة للاعمال بسرعة الانتهاء من الاعمال وفقآ للمواعيد المعلنة وذلك لعدم أعاقة الحركة المرورية بالمنطقة .