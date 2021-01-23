أمريكا تعلن إصابة 100 من حرس حفل تنصيب بايدن بكورونا

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إصابة ما بين 100 إلى 200 من الحرس الذي نشر في العاصمة واشنطن لتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا.

وأشار المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن هذا العدد قد يزيد لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندي كانوا موجودين في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.