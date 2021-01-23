السيسي عن مشروع تطوير القرى المصرية: "هنخرج منها شكل تاني خالص"

السبت 23/يناير/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير القرى المصرية سيشمل قرى مصرية لرفع كفاءتها بالكامل، معلقا: "لما هنخرج منها مش هيكون فيها حاجة ناقصة".
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن القرى بعد تطويرها "هتكون شكل تاني خالص"، موضحا أننا في حاجة لحشد جميع الطاقات الحكومية والشعبية لإنجاح تطوير القرى المصرية، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرص للمقاوليين المحليين.
ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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