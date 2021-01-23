بعد تصريحاتها الجريئة.. ريهام عبد الغفور تتصدر التريند

تصدرت الفنانة ريهام عبد الغفور تريند جوجل اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وهذا بعد حلولها ضيفة أمس في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON





ريهام عبد الغفور تتحدث عن زوجها

وتحدثت الفنانة خلال اللقاء عن زوجها المصري من أم ألمانية، قائلة " مكنش له في التصوير ولكن بعد الجواز أخد كورس عشان نتصور كتير، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم ولا جايزة استلمها".





أقرب صديقة لريهام عبد الغفور في الوسط الفني

وقالت : "أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع، وروحنا مع بعض قبل كدة في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية".



ريهام عبد الغفور تكشف اسم والدتها الحقيقي وأكدت ريهام عبد الغفور، أن والدتها اسمها شمعة قائلة "بيتقال عليها كدة عشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، بس هي اسمها الأصلى فاطمة بس مش بنقوله".

وتابعت ريهام عبد الغفور: "أنا بحب حكاية ربع قيراط من مسلسل إلا أنا، والنكد تمثيله أسهل بكتير من الكوميدى، لكن طبعا فى صعوبة برده والناس بتحبه جدا".

وأضافت ريهام عبد الغفور: "كنت برقص باليه وأنا صغيرة لفترة قصيرة، ومكملتش بسبب إن أخويا كان مصاحب المدربة بتاعتى ولما سابوا بعض مبقاش يودينى تانى".

واستكملت ريهام عبد الغفور: "والدى عمره ما كلم حد ليا عشان أمثل، أنا روحت أوديشن من غير أهلى ما يعرفوا لأنهم مكنوش عاوزنى أشتغل قبل ما أخلص دراستى وآخد البكالوريوس الأول، فاضطريت أروح من وراهم".

زوج ريهام عبد الغفور: ضحكت عليا واتجوزتني وأوضح شريف الشوبكي خلال اللقاء أنه قام بمغازلة ريهام، قائلا "أنا اللى عاكست ريهام في الأول بس هي ضحكت عليا واتجوزتنى"

وتابع: "اتعودت لما نخرج مع بعض هناكل في مكان المعجبين بيكونوا عاوزين يتصوروا معاها، وياريت الموضوع بييجى على إنى باكل لوحدى وبس ده أنا بمسك الكاميرا وأصورهم كمان".



