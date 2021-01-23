ضبط 3 أشخاص بحوزتهم طائرات درون بدون تصريح بمصر القديمة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طائرات درون بدون تصريح بحوزة 3 أشخاص لإستخدامها فى تصوير الحفلات والأفراح.





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" غير مصرح بتداولها داخل البلاد للبيع من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (مصور) وبحوزته الطائرة المشار إليها وبمواجهته إعترف بشراء الطائرة المضبوطة من أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية وبتطوير مناقشته أرشد عن (أحد الأشخاص "مصور") يحوز ذات الطائرة وأنه يستخدمها فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (مصور) وبحوزتهما الطائرة المشار إليها وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للطائرتين بقصد إستخدامهما فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.