جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 23/يناير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يستضيف اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.


وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:


1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.
11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.
12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.
13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.
14- جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي.. 6 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كين صلاح سون داني انجز اه

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعة و 16 دقيقة

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 6 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 15 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

قائمة هدفي ترتيب الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الـ14

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

11:00 ص

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

10:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»