جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 23/يناير/2021 - 12:00 م
علي ماهر حلمي
يستضيف اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.
11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.
12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.
13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.
14- جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي.. 6 أهداف.
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