مها الصغير تكشف عن التطورات الصحية لوالدها

السبت 23/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشفت الإعلامية مها الصغير، تطورات الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، الذي أُصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، ودخل المستشفى.


ونشرت الإعلامية عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لوالدها ووالدتها، وعلقت عليها قائلةً: "محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه أمي أجمل و أقوى وأطيب قلب ملكة العلايلي".


وتابعت: "أرجوا الدعاء له بالشفاء العاجل.. اسألكم الدعاء لأنه تعبان أوي..اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".
واختتمت المنشور قائلةً: "اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

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