هزيمة وحيدة.. التاريخ ينصف الزمالك في مواجهاته أمام أسوان (أرقام)

السبت 23/يناير/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يستضيف ملعب "بتروسبورت" اليوم السبت، المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك ونظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة اليوم ضد أسوان وفي جعبته 19 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، من أجل استعادة صدارة المسابقة المحلية من غريمه التقليدي الأهلي "المتصدر" بـ 20 نقطة.

على الجانب الآخر يبحث فريق أسوان عن الخروج من النفق المظلم وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك اليوم السبت، من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتحمل مواجهة اليوم بين الزمالك وأسوان، رقم 21 في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق والتقى الفريقين في 20 مواجهة رسمية، حقق الفارس الأبيض الفوز في 13 مباراة، مقابل انتصار وحيد لممثل الصعيد، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 42 هدفًا في شباك أسوان خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط.

ويرجع تاريخ أول مواجهة جمعت الزمالك وأسوان إلى 8 سبتمبر لعام 1990 في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وحقق الفارس الأبيض فوزًا كاسحًا بنتيجة 4 – 1 سجل الأهداف (أيمن يونس – جمال عبد الحميد – نبيل محمود – عماد صلاح)، بينما جاء هدف "زهرة الجنوب" عن طريق (مصطفى النجار).

خرج الزمالك بشباك نظيفة في 13 مباراة ضد أسوان، بينما حافظ "ممثل الجنوب" على نظافة شباكه في 4 مباريات.

أكبر انتصار للزمالك على أسوان كان بنتيجة 5 -0 وتكررت تلك النتيجة "مرتين"، الأولى كانت في الدوري الممتاز موسم 2002 – 2003، أما الثانية كانت بالمسابقة المحلية موسم 2003 – 2004.

ويعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الفريقين وسجل 5 أهداف خلال مشاركاته السابقة.

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