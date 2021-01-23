الثقافة تتسلم ٦ مسارح متنقلة ومجهزة باحدث التقنيات الفنية

السبت 23/يناير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


استمرارًا لتنفيذ مسار تحقيق العدالة الثقافية تسلمت وزارة الثقافة عدد (٦) مسارح متنقلة تقدم من خلالها مختلف ألوان الإبداع في المناطق النائية والأكثر احتياجًا بربوع مصر .

صرحت بذلك الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واضافت ان المسارح المتنقلة احد المشروعات التنموية التي تعمل عليها الوزرارة وتم ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض يتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد ،غرب الدلتا ، شرق الدلتا ، القناة وسيناء ، بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وابداعية وفنية ، مؤكدة انها اضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف الى استثمار العقول وبناء الانسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب اثراء الحياة الابداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين وفق استرتيجية تتضمن وضع قواعد بيانات تحتوي علي تصنيف عمري وثقافي وفني للنابغين والمبدعين في الاقاليم خاصة في القري والنجوع لضمان وصول المكون والمنتج الثقافى لكافة شرائح المجتمع بما يجسد استراتيجية الدولة للتنمية المستدامه ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرة ان المسارح المتنقلة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة فى شركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع 909 الحربى ) تجسيدا للتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية .

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة ان كل مسرح متنقل يتكون من سيارة نقل ضخمة بالإضافة إلى مقطورة متحركة الأولي منها مجهزة لخدمات الكهرباء والمياة وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات ، أما الثانية (المقطورة) فتحمل مسرح بمساحة 37.5 متر مربع، قابل للفك والتركيب يتم تجهيزه لاقامة العروض في مدة تترواح بين 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء (الديمر 088) وكشافات الضوء والميكسر، كما تتضمن غرفة كنترول مكيفة، واربعة خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين ، واكد ان اقليم القناة وسيناء الثقافي اول منطقة وصل اليها المسرح المتنقل الخاص بها وجارى اعداد برنامج جولتها فى جميع القرى والنجوع التابعة للإقليم خاصة الأماكن التي لا توجد بها بيوت ثقافة أو مكتبات .

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