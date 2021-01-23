2.1 مليون وفاة بفيروس كورونا حول العالم

السبت 23/يناير/2021 - 11:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجل العالم، أكثر من مليونين و106 آلاف وفاة، ونحو 100 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشي الوباء.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررًا حيث تجاوز فيها عدد الوفيات حتى الآن 414 ألفا، وسجلت أكثر من 24 مليونا و817 ألف إصابة.

 

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 215 ألف شخصا في البرازيل، وتم تسجيل أكثر من 8.7 مليون إصابة حتى الآن.

 

وجاءت الهند، في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، إذ سجلت أكثر من 153 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء 10.6 مليون حالة.

 

واحتلت المكسيك المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا، تم تسجيل نحو 150 ألف وفاة، وأكثر من 1.7 مليون إصابة، تليها بريطانيا التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 96 ألف شخص، وسجلت نحو 3.6 مليون إصابة حتى الآن.

 

ووفقًا لروسيا اليوم، احتلت إيطاليا المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء تم تسجيل نحو 85 ألف وفاة، وأكثر من 2.44 مليون إصابة، تليها فرنسا حيث بلغ فيها عدد الوفيات نحو 73 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات 3 ملايين.

 

وفي روسيا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 68.5 ألف شخص، وتم تسجيل منذ بداية الجائحة حتى اليوم ثلاثة ملايين و677352 إصابة مؤكدة.

 

وفي إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، توفي أكثر من 57 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من مليون و360 ألف إصابة حتى الآن.

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