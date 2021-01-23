ياسر الهضيبي: مجلسا النواب والشيوخ فعلا الرقابة على الحكومة مبكرا

السبت 23/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن استخدام أعضاء الغرفتين التشرعيتين «مجلس النواب والشيوخ»، للأدوات الرقابية في بداية الانعقاد سواء استجوابات وطلبات إحاطة وأسئلة، يؤكد أن برلمان 2021 سيكون مختلف ويعكس تحيزه الكامل للمواطن، قائلا: «المؤسسة التشريعية ليس في خصومة مع الحكومة والعلاقة بينهما ليست ندية لكنها تكاملية والهدف لصالح المواطن والدولة في المقام الأول».

وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن استخدام الأدوات البرلمانية الخاصة بالرقابة على الحكومة يزيد ثقة المواطنين في وجود جهة رقابية حقيقية بإمكانها تحقيق رغبات وتطلعات الشارع، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي يضع المواطن في بؤرة اهتمامه وعلى رأس أولوياته وذلك من خلال استخدام كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابية والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهله.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إلى أن مجلسي «الشيوخ والنواب» سيكون لهم ايضًا دورا كبيرًا علي الجانب التشريعي، تتواكب مع المرحلة الجديدة التي تتطلب إصلاحات معينة في مجالات مختلفة، وبالتزامن ايضًا مع خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر والتي تنطلق بسرعة كبيرة، وتتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

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ياسر الهضيبي مجلس النواب مجلس الشيوخ

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