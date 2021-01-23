رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
ايمن مصطفى حسين

بعث السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد اللوا محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، جاء فيها: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من ‏يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطانى ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله بلدًا معافًا من الفتن".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلًا: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيدهم ‏بنصر من عنده".‏

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