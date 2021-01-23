كشف ملابسات سرقة إحدى السيدات بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة

السبت 23/يناير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى السيدات بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة


تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول - بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة المشار إليها وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بتخلصهما من حقيبة اليد بإلقائها بالطريق العام، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف وإتهمتهما بالسرقة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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