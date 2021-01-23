كشف ملابسات سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة "بأسلوب التتبع

السبت 23/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة "بأسلوب التتبع"

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائنة بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن السيارة ملكه بمحل عمله بدائرة القسم، ولدى عودته أكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب


الواقعة "مستأجرة"، وحيازة ( شخص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، وتبين أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر يحمل ذات الجنسية - مقيم بذات العنوان ).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة)،


وبمواجهتهما إعترفا
بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع" من أمام البنوك، وكسر الزجاج بإستخدام قطعة من الحديد تخلصا منها بإلقائها فى الطريق العام، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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