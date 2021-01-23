رئيس الوزراء: منظومة السكك الحديدية ستكون منظومة محترمة خلال عامين

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم يعملون على تطوير أكثر من 9 آلاف كيلو من السكك الحديدية، مع إضافة أسطول جديد من القطارات والعربات، سعا وراء تطوير القطاع الذي يشتكي منه المصريين.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أن المنظومة ستكون في خلال عامين منظومة محترمة، حيث بلغت استثمارات تطوير شبكة السكك الحديدية 220 مليار جنيه، منوها بأنهم يعملون على تطوير شبكة النقل الجماعي الداخلي للتوائم مع مشوعات المدن الجديدة.

وأضاف أنهم يعملون على إنشاء 2000 كيلو طرق جديدة للربط بين المدن الجديدة والعمران القائم.

ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

