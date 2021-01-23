الحبس 3 سنوات لـ 3 متهمين استولوا على أموال مواطنين بزعم توظيفهم بالشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
سمر السيد


عاقبت محكمة جنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية 3 متهمين بالاستيلاء على أموال الأهالي بزعم توظيفهم ومنحهم أرباح وأحدهم متهم بالاستيلاء على مليار جنيه بالسجن 3 سنوات لكل منهم في قضايا مختلفة.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود عدة بلاغات منفصلة إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، هم «ح. ع. ش»، 52 عامًا، تاجر، و«م. ش»، موظف بالكهرباء، و«ر. أ»، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية مناصفور، دائرة المركز، حيث قاموا بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحًا شهرية بنسبة 40%.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثاني، بينما سلّم الثالث نفسه، وفي وقت لاحق ألقت الشرطة القبض على المتهم الأول كما ألقت القبض على متهم رابع متورط في القضايا المتهم فيها الثالث.

وتم إحالة المتهم الثاني «مصطفى» إلى المحكمة الجزئية بديرب نجم وقضت بحبسه 6 سنوات في 3 قضايا استيلاء على أموال،ثم تصالح في الضحايا للتنازل عن القضايا المحررة ضدة. كما تم إحالة المتهم الأول الذي حصل على مبالغ تتخطى مليار جنيه، بالحبس 3 سنوات وقضت بحبس المتهمين الرابع والثالث 3 سنوات أيضا.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم بإخلاء سبيل المتهم الأول الذي استولى على مليار جنيه فيما استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل وتم قبول قرار النيابة وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. وتم إحالته إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.

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