بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر

السبت 23/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت فى إجراءات إصلاح مشكلة وجود المياه أسفل عدد من العمارات السكنية.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، إنه جرى إجراءات إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل عدد من العمارات السكنية بشارع طراد النيل بالمدينة منذ ما يقرب من 20 عاما.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى إجراء عملية صيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية (عمارات الملفات)، فيما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة وأيضا صب غرف الصرف.

وأشار رفعت إلى أنه يتم أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن أنه جار العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات، وذلك حفاظا على أرواح أهالينا المواطنين وممتلكاتهم مؤكدا أننا نعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كافة الخدمات والمرافق فى شتى المجالات لراحة وخدمة أهالينا المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.
بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر
بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر
بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر
بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر
بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر
بالصور .. البدء في إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل العمارات السكنية بكفر شكر

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