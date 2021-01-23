عمرو دياب يشارك جمهوره بكواليس حفلته الآخيرة في دبي

السبت 23/يناير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر النجم عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة له،عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكانت الصور لحفلته التي أُقيمت في دبي وعلق دياب على الصورة قائلاً : "من حفل دبي أمس على أستاد دبي الدولي".

ونشرت كنزى، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام فيديو والذى انتشر على نطاق واسع.


ويعد الحفل الأول بعد طرح الهضبة ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، وقدم عمرو دياب عدة مفاجآت فى حفل دبى، حيث غنى أغلب أغانى الألبوم الجديد، بالإضافة إلى أغانيه القديمة.

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين نشر على صفحته على فيس بوك صورة تجمعه بكل من الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعى من دبى خلال الحفل الذي يحييه الهضبة ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فاعلياته منذ بداية الشهر الجارى، وعلق قائلا: "من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب شكرا على حسن الاستقبال أبو الذوق كله والاحترام".

أخبار تهمك

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 12 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 18 ساعة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

11:00 ص

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

10:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»