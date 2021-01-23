رئيس الوزراء: عملنا على تجنب تكرار سيناريو غياب رؤية استيعاب الزيادة السكانية

السبت 23/يناير/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التجربة التي عاشتها مصر في غياب رؤية استيعاب الزيادة السكنية كانت ستتكرر، مؤكدا أن الرؤية المستقبلية لاستيعاب الزيادة السكانية ستجنب البلاد صعوبة الماضي، معلقا: "لازم نسبق".
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنهم بدأوا تنفيذ مجموعة عملاقة من مشروعات مواجهة الزيادة السكانية وعلى رأسها مدن الجيل الرابع، فضلا على أن هذه المشروعات تساهم في توفير ملايين من فرص العمل.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه جاري تنفيذ 30 مدينة جديدة، وكلها مدن ذكية تتواكب مع المستقبل.
ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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