رئيس الوزراء: تنفيذ 31 ألف مشروع والانتهاء منهم خلال الثلاث سنوات القادمة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ليس من باب الصدفة، وإنما جاءت بعد دراسة.



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنه سيتم اطلاق مشروع قومي هام لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مصر 2030 سيكون لها مكانة كبيرة في العالم بعد إعادة هيكلة كافة القطاعات.



وأضاف أن مصر تنفذ 31 ألف مشروع ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال الثلاث سنوات القادمة.



ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

