نانسي عجرم توجه رسالة للأطباء

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وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة شكر للأطباء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .



وكتبت نانسي :"نحن تعبنا بس أنتم ما استسلمتوا..نحن خايفين بس أنتم بعدكن متحدين، نحن عم نضعف بس أنتم قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، أنتم أشخاصعم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة".



وأستكملت نانسي عجرم : "أنتم ما عم بتناموا، سهرانين على سلامتنا، أنتم بعاد عن بيوتكم حتى نحن نبقى محميين ببيوتنا، أنتم محرومين من أهلكم حتى نحن ما نخسر أهلنا"، أنتم عم تهتموا بكل مريض بوقت نحن محرومين نرافقن.. إلكن أنتم كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل".







وفي نهاية حديثها قالت نانسي: "كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. أنتم مش جيش أبيض وبس، أنتم قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف إلا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى".

