"القرآن الكريم" في مستهل افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استهل افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارء شريف خليل.
ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

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