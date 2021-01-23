لبلبة عن عملها مع الزعيم عادل إمام :"بحبه أوي ومعاه بحس بنجاحي"

السبت 23/يناير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تحدثت الفنانة لبلبة عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها بالفنان عادل إمام، مُشيرة إلى أنها تشعر بنجاحها عند الوقوف أمامه.

وقالت لبلبة خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق" أنها عملت مع الزعيم عادل إمام أكثر من مرة في كل مراحل عمره،مُضيفة :"هو شخصية لازم تحبه، ولازم ياخد قلبك، ولما بشتغل معاه بسيب نفسي وهو بياخد باله من كل حاجة، فهمته أن إمتى أنا أتكلم، لما بشتغل معاه ببقى عيني على عينه وعلى بوقه وبفهم من كده أن الشوت يخلص كده من غير ما يعمل حاجة، ومينفعش أبوظ له إفيه".


وتابعت لبلبة قائلة:" الناس حبونا مع بعض، وبحبه أوي ومعاه بحس بنجاحي، واستفدت كتير من جماهيريته، بحس بيه لما أسمع ضربة جزمته في الطرقة بتاعت ستوديو النحاس، وأقول النهارده مبسوط أو مش قد كده".

أخبار تهمك

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 15 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 12 ساعة

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

11:00 ص

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

10:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»