اعرف مواصفات وأسعار الموديل الأساسي من بورشه Taycan الكهربائية

السبت 23/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
تستعد شركة بورشه الألمانية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة لإطلاق الموديل الأساسي من سيارتها Taycan الكهربائية بدءا من شهر مارس المقبل، حسث يبدأ سعرها من 83 ألف و520 يورو أى مايعادل (1,586,500 جنيه) قريبًا.

وكشفت الشركة الألمانية عن مواصفات  الموديل الأساسي من  Taycan الكهربائية إليكم التالي:

- سيارة الصالون الجديدة تأتي مجهزة بمحرك واحد فقط بدلا من محركين مع حذف جميع الأحرف، التي تشير إلى اسم الموديل سواء كانت GTS أو Turbo أو Turbo S، ويكتفي الإصدار الأساسي الجديد بالاسم Taycan فقط.

- يأتي الإصدار الأساسي مزودا ببطارية قياسية وينطلق بقوة 240 كيلووات/326 حصان، ويمكن زيادة القوة إلى 300 كيلووات/408 حصان لفترة قصيرة.

- عند تجهيز السيارة ببطارية الأداء الفائق Performance Battery Plus فإنه يمكن مواصلة القيادة لمسافة أطول مع زيادة معدلات الأداء؛ حيث تنطلق السيارة الكهربائية بقوة 280 كيلووات/380 كيلووات بشكل قياسي، ويمكن أن تصل القوة القصوى إلى 350 كيلووات/476 حصان.

- تنطلق بورشه Taycan الكهربائية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 230 كلم/س.

- يصل مدى السير اعتمادا على البطارية القياسية سعة 2ر79 كيلووات ساعة إلى 431 كلم، بينما يصل مدى السير مع البطارية الأكبر سعة 4ر93 كيلووات ساعة إلى 484 كلم وفقا لمعيار WLTP، ويمكن شحن البطارية بقدرة تصل إلى 270 كيلووات، وبالتالي فإنه يمكن إعادة شحنها من 5 إلى 80% في غضون 20 دقيقة، كما يمكن شحنها لمدة 5 دقائق لقطع مسافة 100 كلم.


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