"الإتصالات": الانتهاء من تدريب 18419 من العاملين لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة





قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين طبقاً لأحدث الأساليب والمهارات، وفى إطار استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى، واستكمالًا لجهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ومتطلباته،









وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان لها اليوم، أن تلك البرامج تأتى اتساقاً مع خطة التطوير المؤسسى للجهاز الإدارى للدولة والتى تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية يساهم فى بناء مصر الرقمية ويواكب التطورات المصاحبة لانتقال الوزارات والجهات التابعة والهيئات العامة للعاصمة الإدارية الجديدة كانتقال حضارى يفرض متطلبات ومهارات جديدة للعاملين والقيادات.









وأشارت الوزارة إلى أبرز أهداف برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتمثل فى تعزيز الأداء الحكومى، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير فى رحلة المواطن داخل المؤسسات الحكومية، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات.





وفيما يتعلق بمحاور برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت الوزارة أنها تشتمل على أربعة محاور أساسية هى: محور تنمية الثقافة الرقمية طبقاً للمستويات الوظيفية، محور تنمية المهارات الرقمية استرشاداً بنتائج تقييم العاملين، ثم محور تطبيقات العاصمة، والذى يعتمد على البرامج الفنية الخاصة بالتطبيقات ونظم التشغيل والعمل داخل العاصمة، وأخيراً محور تنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.









وأعلنت الوزارة عن الانتهاء من تدريب الغالبية من موظفى الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية؛ حيث تم الانتهاء حتى الآن من تدريب 18419 من العاملين على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



