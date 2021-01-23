ضبط مدير مصنع لتجميعه 6 طن سولار لبيعها بالسوق السوداء

السبت 23/يناير/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مدير مسئول بأحد المصانع بالقليوبية لتجميعه 6 طن سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسئول عن الغلايات بأحد مصانع الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) بإدارته المصنع بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بدون فواتير (سولار) داخل المصنع والذى تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود لبيعها لجمهور المستهلكين بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وتم ضبط ( 6طن سولار مُدعم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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