ضبط 4775 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 23/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
وجهت الإدارة العامة للمرور حملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4775 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1861) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(222) مخالفة السير بدون تراخيص.
(15) مخالفة موقف عشوائى.
(29) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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