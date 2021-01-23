ميمي عبدالرازق: والتر بواليا ترتيبه الأخير بين مهاجمي الأهلي

قال ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، إن والتر بواليا أضعف من محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن





وأكد ميمي عبدالرازق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ترتيب مهاجمي النادي الأهلي هو محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن ومن ثم والتر بواليا وهو لاعب عادي بدليل مشاركته 3 مباريات وعدم إحراز أي هدف".





وتابع: "مروان محسن لاعب كبير ولاعب جيد ولازم نقف وراه وما يتعرض له من انتقادات أمر غريب".



