التحالف العربي يدمر هدف جوي معاد أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد، أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه مدينة الرياض، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

تواصل ميليشيات الحوثي أعمالها العدائية وتهديدها للأمن القومي الإقليمي والممر البحري الدولي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة، عن إحباط عدة عمليات إرهابية.

فقد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها.

كما أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى تدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية.