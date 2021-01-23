التحالف العربي يدمر هدف جوي معاد أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض

السبت 23/يناير/2021 - 11:00 ص
قوات التحالف العربي
قوات التحالف العربي
وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد، أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه مدينة الرياض، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

تواصل ميليشيات الحوثي أعمالها العدائية وتهديدها للأمن القومي الإقليمي والممر البحري الدولي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الجمعة، عن إحباط عدة عمليات إرهابية.

 

فقد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت ميليشيات الحوثي تنفيذها.

 

كما أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.

 

وأشار التحالف إلى تدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيات الحوثي تدمير هدف معاد اليمن الحوثيين التحالف العربي

أخبار تهمك

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 5 ساعات

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ ساعتين و 8 دقيقة

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 14 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه جازان

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة حوثية أطلقت نحو جازان

التحالف العربي في اليمن يدمر زورق مفخخ في الحديدة

التحالف: اعتراض طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية

إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب السعودية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

08:02 ص

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»