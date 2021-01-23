جهازالقاهرة الجديدة: تنفيذ حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات ووصلات المياه الخلسة

السبت 23/يناير/2021 - 10:49 ص
جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة
أحمد الشيخ
                                              

صرح أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن  عدة حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتفتيش علي وصلات المياه الخلسة بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتنسيق مع الشرطة المختصة بالمدينة، مؤكداً استمرار شن الحملات بصفة دورية لإزالة أى مخالفات أو تعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين.

وأوضحت سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم شن حملة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز لضبط وصلات المياه المخالفة بحى الأندلس وأرض الجمعيات، والتى أسفرت عن ضبط المخالفات وإزالة غربان المياه التى تم تركيبها خلسة وبدون تصريح.

وأضافت سلوى بيومى،  نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم شن حملة على مخالفات البناء بمنطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، والتي أسفرت عن فك الشدات الخشبية لمخالفات بناء بالقطع ( ١٣٢ و ١٣٣و ١٣٤و ١٣٥ )، ومصادرة المعدات والتحفظ عليها بالجهاز.

وأشارعبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، إلى أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بمركز خدمات النرجس ومركز المدينة - التجمع الخامس، بإشراف من  محمد عرفات، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالجهاز، مشيراً إلى  أنه تم  سحب وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس بسبب الشروع بإعادة تحويلها محال تجارية، وتم تحرير محضر نيابة عسكرية ضد المخالف.


وقادت مروة حسين،  نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، حملة ليلية على الإشغالات بالمجاورات 6 و 7 و8 وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.

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