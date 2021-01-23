المحامين: غدا جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

السبت 23/يناير/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر

‎تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانوني للأعضاء الجدد، غدا الأحد 24 يناير الجاري، لنقابات شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الفيوم – بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف.

ويترأس الجلسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.

وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأوضحت النقابة عدة تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد وهي كالأتي:-
– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.
– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.
– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.
– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.
– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة
ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.‎

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ ثلث ساعة

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ 17 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 11 ساعة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 14 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

08:02 ص

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»