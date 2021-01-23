في ذكرى ميلاده..تعرف على سبب وفاة أحمد راتب

السبت 23/يناير/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب، الذي يعد واحداً من أهم نجوم الوطن العربي ، وترك بأعماله الخالدة علامة في قلوب وعقول جماهيره .

وتعرض أحمد راتب، قبل عرض مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان" لأزمة قلبية، نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر ودخل على أثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية. حتى توفى.

أصيب الراحل ببعض الآلام في الصدر، وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة، وكان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان".

ووصف الطبيب له بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها، لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديدًا بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمنًا له.

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