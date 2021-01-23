أمريكا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 412239 حالة
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 0.8% مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 24.7 مليون إصابة حتى الساعة 03:06 مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وأوضحت
الجامعة الأمريكية، أن هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ
0.8% خلال الأسبوع الماضي.
وكانت ولاية كاليفورنيا،
سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 3.1 مليون، بزيادة بنسبة 0.7% عن نفس الوقت من
اليوم السابق.
كما شهدت ولاية
أريزونا زيادة بنسبة 2.5% في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى
708041 حالة.
وسجلت ولاية كاليفورنيا
أيضاً أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصاً.
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