أمريكا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 412239 حالة

السبت 23/يناير/2021 - 10:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 0.8% مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 24.7 مليون إصابة حتى الساعة 03:06 مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وأوضحت الجامعة الأمريكية، أن هذه الزيادة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 0.8% خلال الأسبوع الماضي.

 

وكانت ولاية كاليفورنيا، سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 3.1 مليون، بزيادة بنسبة 0.7% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

 

كما شهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 2.5% في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 708041 حالة.

 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضاً أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 771 شخصاً.

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