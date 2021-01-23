أستاذ جراحة أورام: الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يرفع نسبة الشفاء (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق


قال الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، إن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في مصر ليست مرتفعة مقارنة بعدد الإصابات في باقي دول العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعة للغاية خاصة في ولاية كاليفورنيا حيث تصل نسبتها إصابة سيدة من كل 7 سيدات.

وتابع أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في مصر غير معروفة بشكل دقيق، مؤكدا أن المبادرة التي يتم إطلاقها لدعم صحة المرأة المصرية تساهم في الاكتشاف المبكر للمرض.

وأوضح الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى أن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مهمة للغاية خاصة أن اكتشاف الورم في وقت مبكر تكون نسبة الشفاء عالية للغاية تقارب 100% كما أن السيدة تتمكن في تلك المرحلة المحافظة على الثدي وعدم استئصاله.


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