ميلان يقترب من حسم صفقة مدافع تشيلسي

السبت 23/يناير/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أوضحت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي، اقترب من ضم صفقته الثالثة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لدعم صفوفه للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.


وأكدت التقارير أن مسئولو نادي ميلان أنهوا اتفاقهم مع تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات المدافع فيكايو توموري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وضع بند أحقية الشراء، مقابل مايقرب من 27 أو 30 مليون يورو.


ووصل تومور إلى إيطاليا، أمس الجمعة، لإجراء الكشف الطبي، وتوقيع العقود مع ميلان، حسب ما كشفت التقارير.


جدير بالذكر أن محمد سيماكان مدافع ستراسبورج، كان هدفا لميلان في الميركاتو، قبل التخلي عنه مؤخرا، عقب تعرضه لإصابة وخضوعه لعملية جراحية في الركبة، ستبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة شهرين.


يشار إلى أن ميلان استطاع أن يتعاقد مع سواليهو ميتي من تورينو، وماريو ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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