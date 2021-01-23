فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 23/يناير/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض نفسي وعدم القدرة على السير معتدلا على قدمية، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابسا متهالكة.

وفور تلقي الاستغاثة تم تكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال الجيزة بالإنتقال إلى موقع الاستغاثة، وفي هذا الإطار تولي المسئولين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع الأطباء مديري مستشفى صدر العباسية ومستشفى العباسية للأمراض النفسية بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن بلا مأوى، وقد تولى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة نقل المواطن إلى مستشفى صدر العباسية.

وعقب الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي وعمل الفحوصات الطببية بمستشفى صدر العباسية، توجه الفريق إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وتم إيداع المواطن بالمستشفى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيه.
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة
فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

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